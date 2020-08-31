Сел на заднее сиденье. Свидетель защиты Ефремова рассказал о втором человеке в автомобиле актёра

В ходе заседания Пресненского суда по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова свидетель защиты заявил, что в автомобиль артиста перед аварией сел человек. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Согласно словам свидетеля Падасяна, 8 июня около 21:10–21:15 он пришёл в магазин в Плотниковом переулке за сигаретами и увидел, как высокий мужчина в бейсболке сел в Jeep Grand Cherokee с "блатным номером" 808 — автомобиль актёра. По его словам, это точно был не Ефремов — мужчина был высоким, однако из-за тёмного времени суток он не сможет точно его опознать.

Падасян отметил, что пассажир сел на заднее сиденье. При этом за рулём никого не было, а сзади свидетель никого не мог рассмотреть из-за тонированных стёкол.

Падасян только на следующий день понял, что стал свидетелем, и связался с адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым через блогера, при этом он не стал обращаться к следователям.

Ранее Ефремов заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и попросил суд выполнить его "последнее желание".