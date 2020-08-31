Сел на заднее сиденье. Свидетель защиты Ефремова рассказал о втором человеке в автомобиле актёра

В ходе заседания Пресненского суда по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова свидетель защиты заявил, что в автомобиль артиста перед аварией сел человек. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
Согласно словам свидетеля Падасяна, 8 июня около 21:10–21:15 он пришёл в магазин в Плотниковом переулке за сигаретами и увидел, как высокий мужчина в бейсболке сел в Jeep Grand Cherokee с "блатным номером" 808 — автомобиль актёра. По его словам, это точно был не Ефремов — мужчина был высоким, однако из-за тёмного времени суток он не сможет точно его опознать.
Падасян отметил, что пассажир сел на заднее сиденье. При этом за рулём никого не было, а сзади свидетель никого не мог рассмотреть из-за тонированных стёкол.
Новое слушание по делу о ДТП: Ефремов отказался от назначенного адвоката, а Пашаев просит провести ещё одну экспертизуПредставитель защиты утверждает, что актёр ударился головой о лобовое стекло со стороны пассажирского сиденья.
Падасян только на следующий день понял, что стал свидетелем, и связался с адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым через блогера, при этом он не стал обращаться к следователям.
Ранее Ефремов заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и попросил суд выполнить его "последнее желание".
Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после умер на больничной койке. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в крови актёра нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита Ефремова настаивает на том, что во время аварии артиста за рулём не было.
ДТП с Михаилом Ефремовым
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