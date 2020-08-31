Житель Белоруссии сделал девушке предложение на протестной акции в Минске — видео

Житель Белоруссии позвал свою девушку замуж в ходе несогласованного "Марша мира и независимости", прошедшего накануне в Минске. Сначала молодой человек сказал, что хочет "что-то создать", а потом встал на одно колено и протянул возлюбленной коробочку с кольцом.
— Мы сейчас все находимся среди наших людей. Среди тех, кто нам близок по духу, среди друзей и братьев. Это наши люди, это наша страна, новая страна, которую мы создадим. И я тоже хочу сегодня что-то создать, — пояснил он.
Под Оренбургом девушке-волонтёру сделали предложение во время голосованияПарень долго и тщательно готовился. Он хотел, чтобы этот день запомнился надолго.
Девушка прослезилась, ответила на предложение согласием, после чего они с молодым человеком поцеловались.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.