Под Оренбургом девушке-волонтёру сделали предложение во время голосования

В городе Бугуруслан в Оренбургской области волонтёру Гузель Мугиновой её молодой человек Ренис Давлетгареев сделал предложение руки и сердца прямо во время работы на информационной точке. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Оренбургской области.

— Познакомилась мы в Интернете. У нас, как в фильме, была любовь с первого взгляда. После первой же встречи решили, что поженимся. Тем не менее предложение стало для меня полной неожиданностью. Ренис пришёл ко мне на работу как принц — красивый, с цветами и кольцом. Конечно же, я сказала "да", — призналась девушка.

Ренис Давлетгареев скрывал от своей избранницы, что собирается сделать ей предложение, долго и тщательно готовился. Он военный и служит в другом месте, поэтому специально взял отпуск и приехал в Бугуруслан. Ренис хотел всё организовать так, чтобы это событие запомнилось на всю жизнь.

Гузель занимается добровольческой деятельностью уже шесть лет. Девушка призналась, что во время работы на голосовании ей очень понравилось рассказывать людям о поправках, особенно радовали "улыбки на лице пожилых и детей".