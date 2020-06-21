Таксидермистка сама сделала предложение парню, подарив самое отвратительное кольцо из всех возможных

Таксидермистка, которая пожелала остаться анонимной, встречалась со своим парнем более восьми лет, но тот всё никак не решался сделать ей предложение. Поэтому девушка решила взять быка за рога и сама предложила руку и сердце своему бойфренду. Ситуация сама по себе уже довольно необычная, но будущая невеста решила ещё больше повысить градус странности. Так как таксидермия — их общее увлечение, она придумала подарить кольца, которые запомнятся ещё надолго.
В одной тематической группе девушка нашла идеальный вариант — кольцо из седалищной кости и хвоста мыши, залитых эпоксидной смолой. Долго раздумывать времени не было.
Я подумала, задница мыши — очень символично. Ведь он тоже часто может вести себя как та ещё задница, но я всё равно его буду любить.
И, кстати, таксидермия придерживается законов этики, поэтому при изготовлении кольца ни одна мышь не пострадала
Героиня материала
И, как только жутковатое украшение было у неё, таксидермистка отправилась делать предложение. Правда, не всё пошло по плану.
Когда я уже была готова делать предложение, меня прервали. Он увидел это кольцо, рассмеялся и сказал, что я не дождусь "да", потому что он сам хочет встать передо мной на колено
Героиня материала
Хоть девушке придётся ещё подождать, чтобы наконец по праву считать себя будущей невестой, её история уже стала вирусной. Конечно, не все разделяют воодушевление возлюбленных по поводу этих странных колец. Пользователи Сети в своих мнениях сошлись, пишет The Sun.
Я заслуживаю финансовую компенсацию после просмотра этого д***а
Пользователь Twitter
Что это за гадость?
Пользователь Twitter
WOW-news
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