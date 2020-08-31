Лукашенко рассказал о третьем варианте Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало и обсудил с ним работу по обновлению конституции, сообщает БелТА.

— Президент рассказал, что сейчас идёт работа уже над третьим вариантом Конституции Белоруссии, и попросил председателя Верховного суда подключиться к этой работе, — пишет издание.

Белорусский лидер также сделал акцент на том, что он оберегает и охраняет суды, и отметил необходимость выстроить работу этой системы так, чтобы она не была завязана на личности.