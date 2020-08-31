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Лукашенко рассказал о третьем варианте Конституции Белоруссии

Он также заявил, что суды не должны быть "завязаны на личности президента".

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Фото © EPA / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало и обсудил с ним работу по обновлению конституции, сообщает БелТА.

Президент рассказал, что сейчас идёт работа уже над третьим вариантом Конституции Белоруссии, и попросил председателя Верховного суда подключиться к этой работе, — пишет издание.

Россияне стали меньше переводить деньги в Белоруссию после начала протестов в Минске

При этом в обратном направлении показатели увеличились.

Белорусский лидер также сделал акцент на том, что он оберегает и охраняет суды, и отметил необходимость выстроить работу этой системы так, чтобы она не была завязана на личности.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни.

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