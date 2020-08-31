Песков считает, что белорусские власти держат под контролем ситуацию с митингами

В Белоруссии после президентских выборов продолжаются определённые акции, но в целом ситуация в стране находится под контролем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Мы видим, что в данном случае правоохранители и руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию в республике под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом скоплении людей, — пояснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
Путин и Лукашенко договорились о встрече в МосквеРоссийский лидер также поздравил своего белорусского коллегу с днём рождения.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.