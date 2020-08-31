Песков считает, что белорусские власти держат под контролем ситуацию с митингами

В Белоруссии после президентских выборов продолжаются определённые акции, но в целом ситуация в стране находится под контролем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы видим, что в данном случае правоохранители и руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию в республике под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом скоплении людей, — пояснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.