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Песков считает, что белорусские власти держат под контролем ситуацию с митингами

Смысла обсуждать возможность использования резерва правоохранителей из России нет, отметил он.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

В Белоруссии после президентских выборов продолжаются определённые акции, но в целом ситуация в стране находится под контролем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мы видим, что в данном случае правоохранители и руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию в республике под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом скоплении людей, — пояснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

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Российский лидер также поздравил своего белорусского коллегу с днём рождения.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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Латышёнок заявил, что выборы в Белоруссии прошли честно и по конституции.

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