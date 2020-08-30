Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились провести встречу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры также подтвердили обоюдный настрой на сотрудничество двух стран.

— Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, — говорится в сообщении.

Кроме того, российский президент поздравил Александра Лукашенко с днём рождения. Хоть, по официальным данным, глава Белоруссии отмечает этот праздник 31 августа, лидеры некоторых государств по-прежнему продолжают поздравлять его на день раньше.