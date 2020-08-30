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Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

Российский лидер также поздравил своего белорусского коллегу с днём рождения.

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились провести встречу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры также подтвердили обоюдный настрой на сотрудничество двух стран.

Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Переговоры лидеров союзных стран участились на фоне протестов в Белоруссии.

Кроме того, российский президент поздравил Александра Лукашенко с днём рождения. Хоть, по официальным данным, глава Белоруссии отмечает этот праздник 31 августа, лидеры некоторых государств по-прежнему продолжают поздравлять его на день раньше.

Ранее Лайф сообщал, что Александр Лукашенко в ходе встречи с работниками белорусского молочного комбината в Орше назвал Владимира Путина хорошим другом.

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