Выявлен первый в истории случай полного спонтанного исцеления от СПИДа

За последние несколько лет наметился серьёзный прогресс в изучении ВИЧ и терапии вызываемого им СПИДа, но полностью поборовшими страшную болезнь считались всего двое — "берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун и "лондонский пациент", чьё имя ещё не называется. Сейчас же исследователи выявили первый в истории случай спонтанного исцеления от СПИДа.

Согласно опубликованным в журнале Nature результатам исследования, американские учёные нашли человека, который поборол болезнь без специфического лечения. По их данным, вирус просто исчез из биологического материала пациента, называемого в работе EC2. С момента обнаружения ВИЧ в его организме до полного излечения прошло 24 года. Учёные допускают, что какое-то количество вирусных частиц могло остаться в теле EC2, но их количество ниже предела обнаружения и недостаточно для заражения.

Исследователям пока не удалось выяснить причину исчезновения вируса. Было проверено множество версий и отброшено несколько гипотез. Несмотря на неизвестность, учёные считают, что этот случай может привести к прорыву в лечении болезни.