Трамп заявил о намерении сократить число военнослужащих США в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти действительно планируют сократить число американских военных в Ираке. Ранее такая информация со ссылкой на источники появилась в СМИ.

Экс-сотрудник Даунинг-стрит утверждает, что американский лидер сорвался на своего советника в присутствии членов британской делегации.

Британский политик рассказал о ярости Трампа из-за пропущенного звонка Путина Экс-сотрудник Даунинг-стрит утверждает, что американский лидер сорвался на своего советника в присутствии членов британской делегации.

К сообщению он также прикрепил ссылку на публикацию американского издания, в которой говорится, что численность войск Вооружённых сил США сократится с 5200 до 3500 военнослужащих. В материале также говорится, что Трамп планирует добиться полного вывода военных из Ирака.