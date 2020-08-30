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Трамп заявил о намерении сократить число военнослужащих США в Ираке

По данным СМИ, численность войск в стране уменьшится до 3500 человек.

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Фото © ТАСС / EPA / AHMED MARDNLI

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти действительно планируют сократить число американских военных в Ираке. Ранее такая информация со ссылкой на источники появилась в СМИ.

— США планируют сократить военное присутствие в Ираке, — написал президент в "Твиттере".

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Экс-сотрудник Даунинг-стрит утверждает, что американский лидер сорвался на своего советника в присутствии членов британской делегации.

К сообщению он также прикрепил ссылку на публикацию американского издания, в которой говорится, что численность войск Вооружённых сил США сократится с 5200 до 3500 военнослужащих. В материале также говорится, что Трамп планирует добиться полного вывода военных из Ирака.

Ранее Лайф рассказывал, что Дональд Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации с брифингов разведки.

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