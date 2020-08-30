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Опубликовано 30 августа 2020, 08:14

Путин поздравил со 100-летним юбилеем режиссёра — создателя образа Чебурашки

Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Президент отметил, что труды мультипликатора по сей день чтятся зрителями всех поколений.

Сегодня исполнилось 100 лет российскому и советскому художнику мультипликационного кино и режиссёру-мультипликатору Леониду Шварцману. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил заслуги режиссёра и подчеркнул, что Шварцман является патриархом отечественной школы анимации.

За годы творчества Вы создали замечательные иллюстрации к детским книгам, а главное — богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, которых и сегодня знают и искренне любят зрители всех поколений, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

При участии Шварцмана появились такие мультфильмы как "Котёнок по имени Гав", "Варежка", картины про Чебурашку и Крокодила Гену.

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Роман Имполитов
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