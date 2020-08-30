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Пост о смерти актёра Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории "Твиттера"

В соцсети запустили хештег #wakandaforever, означающий "Ваканда навеки".

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Пост о смерти актёра Чедвика Боузмана, который скончался от рака в возрасте 43 лет, всего за сутки набрал 6,4 миллиона лайков и стал самым популярным в истории "Твиттера". Твит репостнули три миллиона раз и прокомментировали более 154 тысяч человек.

— Самый популярный твит. Дань, достойная Короля, — сообщила пресс-служба Twitter, репостнув твит о Чёрной Пантере.

Под постом свои соболезнования в связи со смертью Боузмана принесли многие голливудские звёзды, его коллеги по супергеройским лентам Marvel. А поклонники запустили в соцсети хештег #wakandaforever – лозунг из фильма "Чёрная Пантера", означающий "Ваканда навеки".

Скончался актёр, сыгравший Чёрную Пантеру

Продолжение фильма планировалось выпустить в 2022 году.

Предыдущий рекорд по лайкам в "Твиттере" принадлежит экс-президенту США Бараку Обаме. Пост 2017 года, где он цитирует Нельсона Манделу, лайкнули более 4,3 миллиона раз.

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