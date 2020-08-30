Пост о смерти актёра Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории "Твиттера"

Пост о смерти актёра Чедвика Боузмана, который скончался от рака в возрасте 43 лет, всего за сутки набрал 6,4 миллиона лайков и стал самым популярным в истории "Твиттера". Твит репостнули три миллиона раз и прокомментировали более 154 тысяч человек.