Пост о смерти актёра Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории "Твиттера"

Пост о смерти актёра Чедвика Боузмана, который скончался от рака в возрасте 43 лет, всего за сутки набрал 6,4 миллиона лайков и стал самым популярным в истории "Твиттера". Твит репостнули три миллиона раз и прокомментировали более 154 тысяч человек.
Most liked Tweet ever.— Twitter (@Twitter) August 29, 2020
A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP
— Самый популярный твит. Дань, достойная Короля, — сообщила пресс-служба Twitter, репостнув твит о Чёрной Пантере.
Под постом свои соболезнования в связи со смертью Боузмана принесли многие голливудские звёзды, его коллеги по супергеройским лентам Marvel. А поклонники запустили в соцсети хештег #wakandaforever – лозунг из фильма "Чёрная Пантера", означающий "Ваканда навеки".
Предыдущий рекорд по лайкам в "Твиттере" принадлежит экс-президенту США Бараку Обаме. Пост 2017 года, где он цитирует Нельсона Манделу, лайкнули более 4,3 миллиона раз.