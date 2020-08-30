"Вопрос Крыма закрыт". В республике заявили, что статус полуострова не предмет обсуждений

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что статус полуострова не является предметом обсуждений. Создание каких-либо международных форматов неактуально и бесперспективно, уверен он.

Слова Константинова стали реакцией на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что в мире не существует платформы для обсуждения возвращения Крыма. Также украинский лидер отметил, что в "нормандском формате" никто не хочет поднимать этот вопрос, в особенности Россия.

— Никаких платформ не должно быть. Вопрос Крыма закрыт. Всё это ложные платформы. Если внимательно смотреть на все мировые политические дискуссионные площадки, то всерьёз никто нигде не обсуждает вопрос Крыма, так как все всё понимают. Эта тема уже не предмет обсуждения, с Зеленским так уж точно, — приводит РИА "Новости" слова Константинова.

Также глава парламента республики заявил, что тему Крыма на Украине используют для того, чтобы отвлечь население от проблем в стране. Он отметил низкий рейтинг Зеленского и назвал мысли президента о возвращении полуострова "бредовыми идеями".