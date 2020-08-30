Волочкова оценила своё место в истории России

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Балерина Анастасия Волочкова вновь обратилась к ненавистникам и пожалела их за ущербность. Бывшая прима Большого театра напомнила злопыхателям о своих достижениях. Она предположила, что немногие из них достигли каких-либо вершин.

— Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые, недолюбленные тётки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в историю России как Русская Балерина. И этот факт неоспорим, простите. И я этим фактом очень горжусь, – обратилась танцовщица к фолловерам в "Инстаграме".

Волочкова подчеркнула, что за её ненавистными всем шпагатами стоит "многолетний и многострадальный труд". Она отметила, что всегда была предана своей профессии, а "ущербность изливающих желчь недолюбленных и несчастных" людей вызывает у неё только жалость. Чтобы не видеть мнения хейтеров, балерина предусмотрительно отключила комментарии.