Путин поздравил шахтёров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил всех действующих работников и ветеранов угольной промышленности с Днём шахтёра. Как отметил глава государства, данная сфера производства является одной из старейших и по праву считается приоритетной отраслью.

— Труд шахтёра, требующий компетентности, мужества, готовности всегда прийти на помощь товарищам, пользуется почётом и уважением в обществе. И конечно, в год 75-летия Великой Победы особые слова благодарности — ветеранам. В тяжелейших условиях военного времени шахтёры неизменно демонстрировали ответственный подход к решению поставленных задач, стойкость и выдержку, — говорится в поздравительной телеграмме президента.

Владимир Путин подчеркнул, что угольная отрасль России сейчас динамично развивается, обеспечивает энергетическую безопасность страны, устойчивую и бесперебойную работу промышленных предприятий, является гарантом экономической и социальной стабильности регионов.

— Важно, что вы чтите традиции своих предшественников, работаете с полной отдачей. Во многом благодаря вам, вашим профессиональным успехам Россия уверенно сохраняет позиции одного из ведущих мировых экспортёров угля, — отметил глава государства.