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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 904 человека

С начала эпидемии столичные врачи поставили на ноги свыше 213 тысяч инфицированных.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции CoViD-19 выздоровело 904 пациента. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 904 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 213 205, — уточнила вице-мэр.

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