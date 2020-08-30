Может спасти от рака и не только. Дерматолог перечислила необычные плюсы ношения бороды

Борода — это не только модный элемент внешнего облика мужчины, но и естественный барьер от некоторых заболеваний. Например, волосы на лице оберегают кожу от излишков ультрафиолета и увлажняют её, что снижает риск возникновения рака. Такое заявление сделала врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова.

— Действительно, щетина или борода — это не просто элемент стиля или дань моде, она в том числе обладает полезными для кожи свойствами. Борода и любая другая растительность на коже лица надёжно защищает кожу лица от прямого попадания ультрафиолета, а это отличный способ защиты от онкологии, — отметила специалист в интервью изданию "АиФ".

Не меньше растительность на лице снижает и риск возникновения аллергических реакций. Как уточнила врач, борода и усы выступают в некотором роде фильтром, который предохраняет от попадания раздражителей из внешней среды в нос. Но и на этом не всё: борода способствует защите лица от холодного воздуха.

— Растительность на лице обеспечивает фильтрацию воздуха, а это способствует сохранению здоровья зубов и дёсен, — добавила дерматолог.

Кроме того, чем реже мужчина бреется, тем меньше вероятность травмирования кожи, отметила Козлова. Как следствие, меньше вероятность попадания на кожу раздражителей, воспаления луковиц волос и возникновения угревой сыпи.

— Нужно отметить, что и щетину, и бороду важно содержать в чистоте, иначе она станет рассадником бактерий, что может привести к тем или иным заболеваниям кожи. Кроме того, за этим элементом стиля необходимо следить и ухаживать — неравномерные клочки выглядят неопрятно, — подытожила врач.