Ильич из Little Big попросил фанатов доказать миру, что он самый сексуальный человек — видео

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Фронтмен рейв-группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин обратился к своим фанатам и попросил у них помощи.
— Я никогда не думал, что мне придётся обращаться к вам и просить помощи через сториз, но этот день настал. Дело в том, что недавно меня признали самым сексуальным человеком в мире все журналы мира, но весь мир и все журналы не знают об этом, — признался артист.
Он попросил у поклонников доказать миру, что эта информация является правдой. Прусикин призвал отмечать в соцсетях все журналы и людей всего мира в постах с этим сообщением.
— Вместе мы сможем победить! Спасибо, — уточнил Ильич.
Вокалистка Little Big снялась топлес для мужского журнала, и оторвать взгляд от этого фото невозможноКрасотой Софьи участники похвалились в официальном аккаунте группы в "Инстаграме".
Ранее Лайф сообщал, что с Little Big потребовали почти 12 млн рублей по обвинению в плагиате.