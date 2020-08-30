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Ильич из Little Big попросил фанатов доказать миру, что он самый сексуальный человек — видео

Он призвал отмечать все журналы и людей всего мира на этих сообщениях.

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Фото © Instagram / iliyaprusikin

Фронтмен рейв-группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин обратился к своим фанатам и попросил у них помощи.

Я никогда не думал, что мне придётся обращаться к вам и просить помощи через сториз, но этот день настал. Дело в том, что недавно меня признали самым сексуальным человеком в мире все журналы мира, но весь мир и все журналы не знают об этом, — признался артист.

Он попросил у поклонников доказать миру, что эта информация является правдой. Прусикин призвал отмечать в соцсетях все журналы и людей всего мира в постах с этим сообщением.

Вместе мы сможем победить! Спасибо, — уточнил Ильич.

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