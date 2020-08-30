Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Вильфанд рассказал, когда придёт бабье лето

Метеоролог также назвал поэта, лучше всего описавшего этот период.

251

Бабье лето может наступить в любой день в период с сентября по начало октября. Ждать его 14 сентября, как гласит народная примета, не следует. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Существует мнение, что бабье лето начинается с 14 сентября, но это не так. Нет чётких дат его наступления. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября, — цитирует метеоролога ТАСС.

Вильфанд уточнил, что бабье лето — период тёплой погоды после затяжного ненастья, поэтому перед тем, как оно придёт, придётся "поёжиться от холода".

Облачность с прояснениями и небольшой дождь ждут москвичей в последнее воскресенье лета

В связи с ветром, дождём и грозой в регионе объявлен жёлтый уровень опасности.

Согласно метеорологическому понятию, бабье лето связано с приходом азовского антициклона и наступает примерно раз в два-три года, но в последнее время синоптики расширили это понятие. Многие называют так любой тёплый период осенью, и метеорологи не спорят с этим.

Вильфанд также посчитал, что лучше всего бабье лето описано у поэта Фёдора Тютчева.

"Есть в осени первоначальной // Короткая, но дивная пора — // Весь день стоит как бы хрустальный, // И лучезарны вечера..." Вот это очень точное описание бабьего лета, которое все так ждут. В этот период кажется, что воздух и впрямь можно потрогать, — заключил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее синоптики рассказали, когда в Россию придёт осенняя погода.

Выбор редакции

Loading...