Вильфанд рассказал, когда придёт бабье лето

Бабье лето может наступить в любой день в период с сентября по начало октября. Ждать его 14 сентября, как гласит народная примета, не следует. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Существует мнение, что бабье лето начинается с 14 сентября, но это не так. Нет чётких дат его наступления. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября, — цитирует метеоролога ТАСС.

Вильфанд уточнил, что бабье лето — период тёплой погоды после затяжного ненастья, поэтому перед тем, как оно придёт, придётся "поёжиться от холода".

Согласно метеорологическому понятию, бабье лето связано с приходом азовского антициклона и наступает примерно раз в два-три года, но в последнее время синоптики расширили это понятие. Многие называют так любой тёплый период осенью, и метеорологи не спорят с этим.

Вильфанд также посчитал, что лучше всего бабье лето описано у поэта Фёдора Тютчева.

— "Есть в осени первоначальной // Короткая, но дивная пора — // Весь день стоит как бы хрустальный, // И лучезарны вечера..." Вот это очень точное описание бабьего лета, которое все так ждут. В этот период кажется, что воздух и впрямь можно потрогать, — заключил научный руководитель Гидрометцентра.