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На Украине арестовали девятерых радикалов, обстрелявших автобус с активистами

Суд лишил их права внесения залога.

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Фото © Facebook / Офис Генерального прокурора Украины

Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца девятерых из 14 радикалов, напавших на автобус с членами движения "Патриоты — За жизнь". Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

По определению судьи Киевского районного суда они 60 суток будут находиться под стражей без права внесения залога, — говорится в сообщении.

Политический террор на Украине. Почему расстреляли автобус с активистами

Несмотря на то что Владимир Зеленский выдвигался как "пророссийский" кандидат, человек, обещающий прекратить войну в Донбассе и нападки на русских граждан Украины, его политическая практика почти ничем не отличается от практики Петра Порошенко.

Напомним, инцидент произошёл недалеко от города Люботин Харьковской области. Радикалы на автомобиле "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители общественной организации. Затем несколько человек вышли из легковушки, обстреляли микроавтобус и скрылись. В скором времени полиция задержала подозреваемых в обстреле.

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