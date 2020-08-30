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Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 29

Поисково-спасательные работы завершены, но в больницах остаётся семеро пострадавших в тяжёлом состоянии.

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Фото © ТАСС / Chinatopix Via AP

Число жертв обрушения гостиницы в китайском городе Линьфэнь, провинция Шаньси, выросло до 29 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Поисково-спасательные работы были завершены в ночь на воскресенье.

Всего из-под завалов было извлечено 57 человек, в том числе 28 живых. Семеро из них находятся в больницах в тяжёлом состоянии, но угрозы жизни нет.

В Китае рухнул отель. Под завалами ищут людей — видео

По предварительным данным, два человека погибли, ещё 10 пропали.

Отмечается, что контроль расследования возьмёт на себя Комитет по обеспечению безопасности на производстве при Госсовете КНР. В провинции была создана специальная комиссия, которая расследует обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, обрушение гостиницы произошло накануне в 9:40 утра по местному времени (4:40 мск). Первоначально сообщалось о двух погибших. Позднее стало известно о 17 жертвах. Во время трагедии в здании проходила вечеринка по случаю дня рождения.

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