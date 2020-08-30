Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 29

Число жертв обрушения гостиницы в китайском городе Линьфэнь, провинция Шаньси, выросло до 29 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Поисково-спасательные работы были завершены в ночь на воскресенье.

Всего из-под завалов было извлечено 57 человек, в том числе 28 живых. Семеро из них находятся в больницах в тяжёлом состоянии, но угрозы жизни нет.

Отмечается, что контроль расследования возьмёт на себя Комитет по обеспечению безопасности на производстве при Госсовете КНР. В провинции была создана специальная комиссия, которая расследует обстоятельства и причины произошедшего.