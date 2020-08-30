США обеспокоились планами Китая купить украинский завод "Мотор Сич"

Госсекретарь США Майк Помпео в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность из-за возможной покупки Китаем запорожского завода "Мотор Сич". Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Разговор Помпео и Зеленского состоялся в среду, но его подробности стали известны только сейчас. В своём заявлении Госдепартамент назвал инвестиции Китая в украинскую экономику пагубными. Также политики обсудили ситуацию в Белоруссии и Донбассе и усилия Киева по борьбе с коронавирусом.
Ранее украинские СМИ сообщили, что китайская компания Skyrizon Aircraft планирует заняться развитием завода "Мотор Сич". Отмечается, что 4 августа в Антимонопольный комитет Украины поступило заявление о покупке китайцами акций украинского предприятия. Завод занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием газотурбинных авиадвигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.
"Они с нами неправильно обращаются". Трамп допустил, что США прекратят вести бизнес с КитаемПо словам главы Белого дома, Америка потеряла сотни миллиардов долларов из-за действий Пекина.
Напомним, за последние месяцы отношения США и Китая резко обострились. Сначала американский президент Дональд Трамп возложил вину за распространение коронавируса на власти КНР, затем подписал закон о санкциях против Пекина из-за Гонконга и запретил любые сделки с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими популярными китайскими сервисами TikTok и WeChat, а позже поставил под сомнение завершение торговой сделки с Поднебесной.