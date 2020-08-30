США обеспокоились планами Китая купить украинский завод "Мотор Сич"

Госсекретарь США Майк Помпео в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность из-за возможной покупки Китаем запорожского завода "Мотор Сич". Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Разговор Помпео и Зеленского состоялся в среду, но его подробности стали известны только сейчас. В своём заявлении Госдепартамент назвал инвестиции Китая в украинскую экономику пагубными. Также политики обсудили ситуацию в Белоруссии и Донбассе и усилия Киева по борьбе с коронавирусом.

Ранее украинские СМИ сообщили, что китайская компания Skyrizon Aircraft планирует заняться развитием завода "Мотор Сич". Отмечается, что 4 августа в Антимонопольный комитет Украины поступило заявление о покупке китайцами акций украинского предприятия. Завод занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием газотурбинных авиадвигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.