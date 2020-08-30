Индия не примет участия в учениях "Кавказ-2020"

Индия не примет участия в международных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре. Об этом объявил представитель Министерства обороны республики.

— Россия и Индия — близкие стратегические партнёры. По приглашению России Индия принимает участие во многих международных мероприятиях. Однако ввиду пандемии и вытекающих из неё трудностей, в том числе в организации материально-технического обеспечения, Индия решила не отправлять в этом году контингент на "Кавказ-2020". Об этом была уведомлена российская сторона, — говорится в сообщении представителя индийского Минобороны в "Твиттере".

Ранее предполагалось, что Индия отправит в Россию 160 военнослужащих сухопутных войск, 40 представителей ВВС и двух офицеров ВМС как наблюдателей.

В то же время ANI со ссылкой на источники в Минобороны республики несколько дней назад заявило, что Индия намерена отказаться от участия в учениях из-за того, что на них ожидается присутствие военнослужащих Китая и Пакистана, с которыми у Нью-Дели напряжённые отношения.