Ростуризм назвал регионы — лидеры по бронированию отелей с кешбэком

Ростуризм определил лидирующие регионы по объёму продаж отелей с кешбэком на путешествия по России. В первую тройку вошли Краснодарский край, Крым и Ставрополье, сказано на сайте ведомства.

На Кубани на данный момент забронировано отелей на 43 миллиона рублей со средним чеком 57,7 тысячи рублей при средней продолжительности пребывания девять ночей.

Многие планируют отправиться в Республику Крым, где гостиниц забронировали на 30,2 миллиона рублей (средний чек — 56,9 тысячи, среднее пребывание — девять ночей).

Замыкает тройку Ставропольский край с бронированием на 25,5 миллиона рублей (средний чек — 82,4 тысячи, продолжительность пребывания — 11 ночей).

В Санкт-Петербурге отелей забронировано на восемь миллионов рублей, в Москве — на 2,6 миллиона.

Всего программой по возврату потраченных средств воспользовалось около 50 тысяч человек.