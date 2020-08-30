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ВВС США назвали непрофессиональными действия российских Су-27, перехвативших бомбардировщик B-52

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что российские истребители находились на безопасном расстоянии.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Командование ВВС США в Европе и Африке заявило, что два российских истребителя Су-27, перехватившие американский бомбардировщик B-52 над Чёрным морем, "действовали непрофессионально и небезопасно". Об этом говорится в пресс-релизе командования.

Такие действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе, они нецелесообразны и несовместимы с международными нормами полётов и лётным мастерством, — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян.

Американские ВВС утверждают, что российские пилоты несколько раз пересекли траекторию полёта американского бомбардировщика в пределах 30 метров от его носовой части на одной высоте. Это, по мнению представителей Военно-воздушных сил США, ограничило способности B-52 к маневрированию.

Российские Су-27 были подняты на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Как уточнили российские военные, действия истребителей строго соответствовали международным нормам.

Инцидент произошёл вечером 28 августа. Как отметили в Национальном центре управления обороной РФ, российские истребители приблизились на безопасное расстояние. В этот же день российский Су-27 поднимался на перехват другого американского самолёта над Чёрным морем — стратегического разведчика RC-135.

Ранее сообщалось, что истребители НАТО сопроводили российские самолёты во время учений морской авиации.

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