ВВС США назвали непрофессиональными действия российских Су-27, перехвативших бомбардировщик B-52

Командование ВВС США в Европе и Африке заявило, что два российских истребителя Су-27, перехватившие американский бомбардировщик B-52 над Чёрным морем, "действовали непрофессионально и небезопасно". Об этом говорится в пресс-релизе командования.

— Такие действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе, они нецелесообразны и несовместимы с международными нормами полётов и лётным мастерством, — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян.

Американские ВВС утверждают, что российские пилоты несколько раз пересекли траекторию полёта американского бомбардировщика в пределах 30 метров от его носовой части на одной высоте. Это, по мнению представителей Военно-воздушных сил США, ограничило способности B-52 к маневрированию.

Инцидент произошёл вечером 28 августа. Как отметили в Национальном центре управления обороной РФ, российские истребители приблизились на безопасное расстояние. В этот же день российский Су-27 поднимался на перехват другого американского самолёта над Чёрным морем — стратегического разведчика RC-135.