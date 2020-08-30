Жена народного артиста Андреева рассказала о последних днях его жизни

Актриса Наталья Селезнёва рассказала о последних днях жизни своего супруга — актёра Владимира Андреева, скончавшегося в субботу.

— Мне трудно говорить. Я открыла Интернет, увидела его фотографии — и меня развезло, — цитирует Селезнёву "Московский комсомолец".

Артистка добавила, что потеряла большого друга, партнёра, учителя, мужа и отца её единственного сына. Селезнёва отметила, что они с Андреевым очень разные люди, но ни разу не поругались за 52 года совместной жизни.

В последнее время, по словам артистки, её супруг чувствовал себя неважно, у него была ишемическая болезнь сердца. В пятницу вечером Селёзнева уехала с дачи в Москву из-за лопнувшего шланга стиральной машины. Больше живым она мужа не видела.

— Я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, всё быстро сделаю и вернусь, но... — поделилась актриса.