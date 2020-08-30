Жена народного артиста Андреева рассказала о последних днях его жизни

Актриса Наталья Селезнёва рассказала о последних днях жизни своего супруга — актёра Владимира Андреева, скончавшегося в субботу.
— Мне трудно говорить. Я открыла Интернет, увидела его фотографии — и меня развезло, — цитирует Селезнёву "Московский комсомолец".
Артистка добавила, что потеряла большого друга, партнёра, учителя, мужа и отца её единственного сына. Селезнёва отметила, что они с Андреевым очень разные люди, но ни разу не поругались за 52 года совместной жизни.
В Москве могут увековечить память народного артиста СССР Владимира АндрееваВ Мосгордуме отметили, что он внёс огромный вклад в развитие культуры страны и столицы.
В последнее время, по словам артистки, её супруг чувствовал себя неважно, у него была ишемическая болезнь сердца. В пятницу вечером Селёзнева уехала с дачи в Москву из-за лопнувшего шланга стиральной машины. Больше живым она мужа не видела.
— Я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, всё быстро сделаю и вернусь, но... — поделилась актриса.
Напомним, Владимир Андреев скончался спустя два дня после своего 90-летия. Актёр запомнился зрителям по фильмам "До будущей весны", "Сказка о царе Салтане", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и "Принцесса цирка". Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.