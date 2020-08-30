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"Трек о вере в свои силы". Noize MC посвятил песню игре League of Legends

Трек уже доступен на большинстве цифровых площадок.

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Фото © VK / Иван Алексеев

Известный российский хип-хоп- и рок-исполнитель Иван Алексеев, также известный как Noize MC, выпустил песню, посвящённую игре League of Legends.

Этот трек — о попытке вырваться из круговорота бедности и невостребованности, о вере в свои силы и дерзости, способной проложить путь сквозь любые неблагоприятные обстоятельства, — отметил музыкант.

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Премьера песни пройдёт во время онлайн-концерта в рамках гранд-финала Континентальной лиги по League of Legends, который состоится 30 августа. В борьбе за трофей встретятся Unicorns of Love и Gambit Esports. Победитель получит три миллиона рублей и представит СНГ на чемпионате мира в Шанхае.

Сама композиция уже доступна на большинстве цифровых площадок.

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