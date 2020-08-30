"Трек о вере в свои силы". Noize MC посвятил песню игре League of Legends
Трек уже доступен на большинстве цифровых площадок.
Известный российский хип-хоп- и рок-исполнитель Иван Алексеев, также известный как Noize MC, выпустил песню, посвящённую игре League of Legends.
— Этот трек — о попытке вырваться из круговорота бедности и невостребованности, о вере в свои силы и дерзости, способной проложить путь сквозь любые неблагоприятные обстоятельства, — отметил музыкант.
Премьера песни пройдёт во время онлайн-концерта в рамках гранд-финала Континентальной лиги по League of Legends, который состоится 30 августа. В борьбе за трофей встретятся Unicorns of Love и Gambit Esports. Победитель получит три миллиона рублей и представит СНГ на чемпионате мира в Шанхае.
Сама композиция уже доступна на большинстве цифровых площадок.
Ранее Лайф сообщал, что легендарная ABBA выпустит новые песни впервые с 1982 года.
Фото © VK / Иван Алексеев