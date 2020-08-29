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В Петербурге вандалы баллончиками разрисовали стены Эрмитажа — видео

Их задержали, несмотря на оказанное сопротивление.

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Видео © "Фонтанка.ру"

Двое жителей Санкт-Петербурга 22 и 30 лет баллончиками разрисовали одну из стен Государственного Эрмитажа. Об этом сообщает "Фонтанка".

Действия вандалов зафиксировала камера видеонаблюдения. В субботу утром двое парней и девушка появились у стен музея на Дворцовой набережной и краской стали делать различные надписи.

Задержан вандал, повредивший памятник полуторке на Дороге жизни

По его словам, он отчётливо понимал, что разбивает не просто машину, а исторический памятник.

Один из сотрудников культурного учреждения заметил их и нажал сигнал тревоги. К месту инцидента прибыли два наряда Росгвардии, которым удалось задержать злоумышленников. Те пытались оказать сопротивление и скрыться, однако сделать это им не удалось. Их передали в 78-й отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Сумма ущерба, нанесённого вандалами, устанавливается.

Ранее Лайф сообщал, что в Канаде вандалы вновь осквернили памятник отцу премьер-министра Трюдо.

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