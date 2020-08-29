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"Замечательная погода". Аномально тёплое начало сентября ждёт жителей центра европейской части России

Однако многим даже такое тепло покажется прохладным на фоне экстремальной жары в последний день лета.

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Фото © yarregion.ru

Начало сентября в центре европейской части России будет аномально тёплым. Температурный фон установится выше климатической нормы на два градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Замечательная погода прогнозируется. Примерно на два градуса выше нормы в центре европейской части России будет. Температурный фон ожидается 19–23 градуса до субботы включительно, — приводит его слова ТАСС.

Синоптик также уточнил, что со среды не ожидается осадков из-за растущего давления и антициклонального режима.

Синоптики рассказали, когда в Россию придёт осенняя погода

Ещё достаточно времени, чтобы насладиться последним летним теплом.

Однако жителям некоторых регионов европейской части страны, включая москвичей, даже такая тёплая погода покажется прохладной из-за аномально жаркого последнего дня лета — например, на юге Московской области столбики термометров могут подняться до 31 градуса.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать жителям европейской части России в сентябре.

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