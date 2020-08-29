"Замечательная погода". Аномально тёплое начало сентября ждёт жителей центра европейской части России

Начало сентября в центре европейской части России будет аномально тёплым. Температурный фон установится выше климатической нормы на два градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Замечательная погода прогнозируется. Примерно на два градуса выше нормы в центре европейской части России будет. Температурный фон ожидается 19–23 градуса до субботы включительно, — приводит его слова ТАСС.

Синоптик также уточнил, что со среды не ожидается осадков из-за растущего давления и антициклонального режима.

Однако жителям некоторых регионов европейской части страны, включая москвичей, даже такая тёплая погода покажется прохладной из-за аномально жаркого последнего дня лета — например, на юге Московской области столбики термометров могут подняться до 31 градуса.