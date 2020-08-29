Несколько тысяч человек в Оттаве вышли на акцию протеста против антикоронавирусных мер — видео

I sadly don’t have a drone but you can see there are lots of people pic.twitter.com/0FOPh7qT5u — Lisa Proust (@lisa_proust) August 29, 2020

Перед зданием парламента Канады в Оттаве проходит акция против мер, введённых из-за коронавируса. В ней принимают участие несколько тысяч человек, передаёт ТАСС.

Демонстранты требуют от властей страны отменить все меры, которые ограничивают свободу и наносят ущерб национальной экономике. При этом собравшиеся ведут себя мирно, поют песни и не предпринимают противоправных действий.

Одна из протестующих, представившаяся Анной, отметила, что за время пандемии миллионы граждан лишились работы и теперь сидят на государственных пособиях, также закрылись предприятия бизнеса.

Власти Канады ввели ограничения в связи с коронавирусом ещё весной, но с мая постепенно начали их снимать. Сейчас в стране открыты общественные заведения, однако посещать их можно лишь в масках и с соблюдением безопасного расстояния. Границы при этом будут закрыты до 30 сентября.

На сегодняшний день в Канаде зарегистрировано свыше 127 тысяч случаев CoViD-19, 113,5 тысячи человек выздоровели и более 9,1 тысячи умерли.