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Несколько тысяч человек в Оттаве вышли на акцию протеста против антикоронавирусных мер — видео

Демонстранты требуют от властей страны отменить все запреты.

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Перед зданием парламента Канады в Оттаве проходит акция против мер, введённых из-за коронавируса. В ней принимают участие несколько тысяч человек, передаёт ТАСС.

Демонстранты требуют от властей страны отменить все меры, которые ограничивают свободу и наносят ущерб национальной экономике. При этом собравшиеся ведут себя мирно, поют песни и не предпринимают противоправных действий.

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Также жители столицы Германии устроили акцию протеста у здания Посольства России.

Одна из протестующих, представившаяся Анной, отметила, что за время пандемии миллионы граждан лишились работы и теперь сидят на государственных пособиях, также закрылись предприятия бизнеса.

Власти Канады ввели ограничения в связи с коронавирусом ещё весной, но с мая постепенно начали их снимать. Сейчас в стране открыты общественные заведения, однако посещать их можно лишь в масках и с соблюдением безопасного расстояния. Границы при этом будут закрыты до 30 сентября.

На сегодняшний день в Канаде зарегистрировано свыше 127 тысяч случаев CoViD-19, 113,5 тысячи человек выздоровели и более 9,1 тысячи умерли.

Ранее глава ВОЗ рассказал о влиянии коронавируса на психику миллионов людей.

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