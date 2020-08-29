Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет в Карачаево-Черкесии, есть пострадавшие

Пассажирский микроавтобус съехал в кювет на 44-м километре трассы Невинномысск — Черкесск в Карачаево-Черкесии. Пострадало семь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

ДТП произошло вечером 29 августа. Погибших в результате аварии нет, всего в автобусе находилось 16 человек. Пострадавшие были доставлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу. На месте происшествия работал психолог.

В Управлении ГИБДД по республике уточнили, что трое пострадавших — несовершеннолетние 10, 12 и 17 лет.

Установлено, что в момент происшествия водитель микроавтобуса был трезв, причины инцидента выясняются.