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Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет в Карачаево-Черкесии, есть пострадавшие

Среди них — трое несовершеннолетних.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Карачаево-Черкесской Республике

Пассажирский микроавтобус съехал в кювет на 44-м километре трассы Невинномысск — Черкесск в Карачаево-Черкесии. Пострадало семь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

ДТП произошло вечером 29 августа. Погибших в результате аварии нет, всего в автобусе находилось 16 человек. Пострадавшие были доставлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу. На месте происшествия работал психолог.

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Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

В Управлении ГИБДД по республике уточнили, что трое пострадавших — несовершеннолетние 10, 12 и 17 лет.

Установлено, что в момент происшествия водитель микроавтобуса был трезв, причины инцидента выясняются.

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