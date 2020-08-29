Более 30 тысяч автомобилей проехало за сутки по трассе "Таврида" после открытия

За первые сутки после открытия движения по трассе "Таврида" от Керчи до Севастополя проехало свыше 30 тысяч автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
Половина из этого числа прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении.
— С 20:00 27 августа по 20:00 28 августа по пятому этапу "Тавриды" проехало 15 300 автомобилей. Из них 10 378 машин направлялись в сторону Севастополя. 4922 — в направлении Керчи, — говорится в сообщении.
В Минтрансе отметили, что открывшееся движение позволило значительно снизить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Отныне им не придётся проезжать через Симферополь.
"Надо пристегнуться, а то потом штраф придётся платить". Путин открыл трассу "Таврида" в Крыму и проехал по ней за рулём Aurus — видеоТакже по ней прошла колонна грузовиков.
Ранее стало известно, что в Приангарье открыли замену самому опасному участку трассы "Байкал".
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