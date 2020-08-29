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Более 30 тысяч автомобилей проехало за сутки по трассе "Таврида" после открытия

В Минтрансе отметили, что теперь автомобилистам, следующим в Севастополь, не придётся проезжать через Симферополь.

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Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

За первые сутки после открытия движения по трассе "Таврида" от Керчи до Севастополя проехало свыше 30 тысяч автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.

Половина из этого числа прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении.

С 20:00 27 августа по 20:00 28 августа по пятому этапу "Тавриды" проехало 15 300 автомобилей. Из них 10 378 машин направлялись в сторону Севастополя. 4922 — в направлении Керчи, — говорится в сообщении.

В Минтрансе отметили, что открывшееся движение позволило значительно снизить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Отныне им не придётся проезжать через Симферополь.

"Надо пристегнуться, а то потом штраф придётся платить". Путин открыл трассу "Таврида" в Крыму и проехал по ней за рулём Aurus — видео

Также по ней прошла колонна грузовиков.

Ранее стало известно, что в Приангарье открыли замену самому опасному участку трассы "Байкал".

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