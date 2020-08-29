В Москве могут увековечить память народного артиста СССР Владимира Андреева

Власти Москвы могут увековечить память народного артиста СССР Владимира Андреева, скончавшегося в субботу на 91-м году жизни. Этот вопрос будет рассмотрен в Московской городской думе, сообщил председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям парламента столицы Евгений Герасимов.

— Он не только актёр, но и режиссёр, который столько всего отдал театру Ермоловой. Он работал до последнего, — цитирует Герасимова ТАСС.

По словам главы комиссии, Андреев внёс несомненный вклад в развитие культуры как страны в целом, так и Москвы.