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В Москве могут увековечить память народного артиста СССР Владимира Андреева

В Мосгордуме отметили, что он внёс огромный вклад в развитие культуры страны и столицы.

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Владимир Андреев. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Власти Москвы могут увековечить память народного артиста СССР Владимира Андреева, скончавшегося в субботу на 91-м году жизни. Этот вопрос будет рассмотрен в Московской городской думе, сообщил председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям парламента столицы Евгений Герасимов.

Он не только актёр, но и режиссёр, который столько всего отдал театру Ермоловой. Он работал до последнего, — цитирует Герасимова ТАСС.

По словам главы комиссии, Андреев внёс несомненный вклад в развитие культуры как страны в целом, так и Москвы.

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Мэр столицы отметил вклад артиста в киноиндустрию и театральное искусство.

Напомним, Владимир Андреев скончался спустя два дня после своего 90-летия. Актёр запомнился зрителям по фильмам "До будущей весны", "Сказка о царе Салтане", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и "Принцесса цирка". Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

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