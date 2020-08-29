В Москве могут увековечить память народного артиста СССР Владимира Андреева

Власти Москвы могут увековечить память народного артиста СССР Владимира Андреева, скончавшегося в субботу на 91-м году жизни. Этот вопрос будет рассмотрен в Московской городской думе, сообщил председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям парламента столицы Евгений Герасимов.
— Он не только актёр, но и режиссёр, который столько всего отдал театру Ермоловой. Он работал до последнего, — цитирует Герасимова ТАСС.
По словам главы комиссии, Андреев внёс несомненный вклад в развитие культуры как страны в целом, так и Москвы.
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Владимира АндрееваМэр столицы отметил вклад артиста в киноиндустрию и театральное искусство.
Напомним, Владимир Андреев скончался спустя два дня после своего 90-летия. Актёр запомнился зрителям по фильмам "До будущей весны", "Сказка о царе Салтане", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и "Принцесса цирка". Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.