Губернатор Калининградской области в TikTok рассказал, зачем приезжать в регион — видео

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов записал видео в TikTok, которое должно привлечь внимание туристов к региону. Об этом сообщает группа "Типичный Калининград" в социальной сети "ВКонтакте".
Среди достопримечательностей области он отметил море, солнце, янтарь, Куршскую косу, дюны, "танцующий лес", рыбную деревню, Кафедральный собор, "Балтийский Артек", озеро Виштынецкое и музыкальный фестиваль команд КВН, который ежегодно проходит в Светлогорске.
Отмечается, что ролик Алиханов записал для форума "Балтийский Артек".
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