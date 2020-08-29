Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Губернатор Калининградской области в TikTok рассказал, зачем приезжать в регион — видео

Ролик глава региона записал для форума "Балтийский Артек".

113

Видео © VK / "Типичный Калининград"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов записал видео в TikTok, которое должно привлечь внимание туристов к региону. Об этом сообщает группа "Типичный Калининград" в социальной сети "ВКонтакте".

Среди достопримечательностей области он отметил море, солнце, янтарь, Куршскую косу, дюны, "танцующий лес", рыбную деревню, Кафедральный собор, "Балтийский Артек", озеро Виштынецкое и музыкальный фестиваль команд КВН, который ежегодно проходит в Светлогорске.

Отмечается, что ролик Алиханов записал для форума "Балтийский Артек".

Врио губернатора Камчатки Солодов рассказал Лайфу о любимом месте в регионе — видео

Он признался, что на Курильском озере можно наблюдать мудрость природы и учиться у неё.

Ранее Лайф сообщал, что под Калининградом нашли крупный янтарный самородок, который нарекли Гиппократом.

Выбор редакции

Loading...