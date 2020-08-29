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Кондитерская корпорация Порошенко открыла музыкальный фонтан в годовщину "Иловайского котла"

Именно экс-президента Украины считают виновником гибели сотен украинских солдат.

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Видео © Telegram / "Политика страны"

Украинская кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая бывшему президенту страны Петру Порошенко, в годовщину "Иловайского котла", в котором погибли сотни военных ВСУ, открыла в Киеве светодинамический музыкальный фонтан. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Площадь сухого фонтана, находящегося на территории киевской кондитерской фабрики, составляет тысячу кв. м. Струи расположены так, что между ними можно спокойно ходить. Максимальная высота гейзеров составляет три метра.

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Впрочем, подобная ситуация происходила годом ранее.

Как отмечает издание "Страна", 29 августа на Украине чтят память погибших в боях за Иловайск, состоявшихся в августе 2014 года. Сотни украинских военных погибли и сотни попали в плен в сражении с ополченцами Донбасса. Многие считают виновником гибели солдат именно Петра Порошенко.

Ранее стало известно, что улицу в Крыжополе собираются назвать в честь умершего отца Порошенко.

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