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Украинская кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая бывшему президенту страны Петру Порошенко, в годовщину "Иловайского котла", в котором погибли сотни военных ВСУ, открыла в Киеве светодинамический музыкальный фонтан. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Площадь сухого фонтана, находящегося на территории киевской кондитерской фабрики, составляет тысячу кв. м. Струи расположены так, что между ними можно спокойно ходить. Максимальная высота гейзеров составляет три метра.

Как отмечает издание "Страна", 29 августа на Украине чтят память погибших в боях за Иловайск, состоявшихся в августе 2014 года. Сотни украинских военных погибли и сотни попали в плен в сражении с ополченцами Донбасса. Многие считают виновником гибели солдат именно Петра Порошенко.