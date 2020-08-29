"Он сможет надавить на Трампа". На митинге в Берлине скандировали "Путин!"

Участники протестного митинга в Берлине против мер по борьбе с коронавирусом скандировали "Путин!". Об этом сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

— Я спрашивал, почему они с российскими флагами. Всё просто: потому что Путин может надавить на Трампа: Putin! Putin! на митинге в Берлине, — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

В акции в немецкой столице приняло участие около 38 тысяч человек. Было задержано порядка 300 демонстрантов, сообщил журналистам сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель. По его словам, в столкновениях пострадало семеро полицейских. Часть протестующих пошла по маршруту, пролегавшему мимо российского посольства, но непосредственной угрозы диппредставительству не возникло.