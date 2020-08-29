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"Он сможет надавить на Трампа". На митинге в Берлине скандировали "Путин!"

Некоторые участники демонстрации держали в руках российские флаги.

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Участники протестного митинга в Берлине против мер по борьбе с коронавирусом скандировали "Путин!". Об этом сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

Я спрашивал, почему они с российскими флагами. Всё просто: потому что Путин может надавить на Трампа: Putin! Putin! на митинге в Берлине, — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

Десятки тысяч человек вышли на улицы Берлина. Они требуют отменить коронавирусные ограничения — видео

Власти столицы акцию не разрешили. Полиция готовится к подавлению беспорядков.

В акции в немецкой столице приняло участие около 38 тысяч человек. Было задержано порядка 300 демонстрантов, сообщил журналистам сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель. По его словам, в столкновениях пострадало семеро полицейских. Часть протестующих пошла по маршруту, пролегавшему мимо российского посольства, но непосредственной угрозы диппредставительству не возникло.

Ранее сообщалось, что полиция задержала провокаторов у российского посольства в Берлине.

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