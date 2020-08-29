"Есть, пакуют!" Полиция задержала провокаторов у российского посольства в Берлине — видео

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В центре немецкой столицы проходит многотысячная акция протеста против ограничительных мер, которые ввели власти Германии на фоне пандемии коронавируса. Часть протестующих в качестве площадки для волеизъявления выбрали улицу напротив российского посольства. Однако помимо недовольных мерами борьбы с коронавирусом в толпе были и провокаторы, которые провоцировали людей на беспорядки, сообщил находившийся там писатель и публицист Владимир Сергиенко.

На опубликованном им ролике видно, что акция проходит и на улице у здания российского посольства. Как отметил писатель, немецкая полиция там быстро выявляла провокаторов и просто неадекватных или пьяных граждан, задерживала их и выводила из толпы.

Сергиенко подчеркнул, что немецкие полицейские практически не обращали на него внимания во время съёмки, вели себя тактично, даже когда просили не преграждать дорогу.