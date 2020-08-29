"Есть, пакуют!" Полиция задержала провокаторов у российского посольства в Берлине — видео

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В центре немецкой столицы проходит многотысячная акция протеста против ограничительных мер, которые ввели власти Германии на фоне пандемии коронавируса. Часть протестующих в качестве площадки для волеизъявления выбрали улицу напротив российского посольства. Однако помимо недовольных мерами борьбы с коронавирусом в толпе были и провокаторы, которые провоцировали людей на беспорядки, сообщил находившийся там писатель и публицист Владимир Сергиенко.
На опубликованном им ролике видно, что акция проходит и на улице у здания российского посольства. Как отметил писатель, немецкая полиция там быстро выявляла провокаторов и просто неадекватных или пьяных граждан, задерживала их и выводила из толпы.
Сергиенко подчеркнул, что немецкие полицейские практически не обращали на него внимания во время съёмки, вели себя тактично, даже когда просили не преграждать дорогу.
Десятки тысяч человек вышли на улицы Берлина. Они требуют отменить коронавирусные ограничения — видеоВласти столицы акцию не разрешили. Полиция готовится к подавлению беспорядков.
Как сообщал Лайф, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором данных по пандемии коронавирусной инфекции, в Германии на сегодняшний день зафиксировано 242 тысячи подтверждённых случаев CoViD-19, 9297 из которых имели летальный исход.