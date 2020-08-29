Ураган "Лаура" оставил без электричества полмиллиона американцев. Много домов разрушено

Видео © Reed Timmer / Twitter

В американских штатах Луизиана, Техас и Арканзас прошёл ураган "Лаура", в результате которого более полумиллиона человек остались без электричества. Об этом пишет портал Poweroutage.com.

Жители штатов делятся ужасающими кадрами с последствиями урагана. Стихия разрушила линии электропередачи, из-за чего в Луизиане без света осталось 432 тысячи, в Техасе — 86 тысяч, в Арканзасе — 17 тысяч человек.

— Электричества здесь не будет долго. Сначала придётся заменить все столбы и линии. На это уйдут недели, — комментирует автор видео метеоролог Рид Тиммер.