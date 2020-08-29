Ураган "Лаура" оставил без электричества полмиллиона американцев. Много домов разрушено

Видео © Reed Timmer / Twitter
В американских штатах Луизиана, Техас и Арканзас прошёл ураган "Лаура", в результате которого более полумиллиона человек остались без электричества. Об этом пишет портал Poweroutage.com.
В Луизиане из-за обрушившегося урагана и пожара произошла утечка хлора на химзаводеГубернатор штата призвал людей, которые живут недалеко от места происшествия, не покидать свои дома.
Жители штатов делятся ужасающими кадрами с последствиями урагана. Стихия разрушила линии электропередачи, из-за чего в Луизиане без света осталось 432 тысячи, в Техасе — 86 тысяч, в Арканзасе — 17 тысяч человек.
— Электричества здесь не будет долго. Сначала придётся заменить все столбы и линии. На это уйдут недели, — комментирует автор видео метеоролог Рид Тиммер.
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Напомним, ураган "Лаура" обрушился на Соединённые Штаты 27 августа. За несколько дней количество жертв стихии достигло 14 человек. Из них восемь неправильно использовали электрогенераторы, укрываясь от урагана, пятеро умерли при падении деревьев и один утонул.