Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Владимира Андреева

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Владимира Андреева. Текст телеграммы опубликован на сайте мэрии.
Собянин отметил, что Андреев был выдающимся актёром, режиссёром и педагогом. Он внёс огромный вклад в развитие искусства.
— Яркие и глубокие работы мастера украсили замечательные фильмы, ставшие классикой нашего кино. Его необыкновенный педагогический дар помог становлению целой плеяды молодых талантливых актёров. Высочайший профессионализм, душевная щедрость и интеллигентность снискали Владимиру Алексеевичу Андрееву искреннюю любовь зрителей, глубокое уважение и авторитет в культурном сообществе Москвы и России, — написал Собянин.
Скончался народный артист СССР Владимир АндреевЗвезда советского кино отметил своё 90-летие всего два дня назад.
Владимир Андреев скончался сегодня спустя два дня после своего 90-летия. Актёр запомнился зрителям по фильмам "До будущей весны", "Сказка о царе Салтане", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и "Принцесса цирка". Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.