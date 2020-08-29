Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Владимира Андреева

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Владимира Андреева. Текст телеграммы опубликован на сайте мэрии.

Собянин отметил, что Андреев был выдающимся актёром, режиссёром и педагогом. Он внёс огромный вклад в развитие искусства.

— Яркие и глубокие работы мастера украсили замечательные фильмы, ставшие классикой нашего кино. Его необыкновенный педагогический дар помог становлению целой плеяды молодых талантливых актёров. Высочайший профессионализм, душевная щедрость и интеллигентность снискали Владимиру Алексеевичу Андрееву искреннюю любовь зрителей, глубокое уважение и авторитет в культурном сообществе Москвы и России, — написал Собянин.