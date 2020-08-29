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Аналитики назвали российские города, перелёт в которые подешевел больше всего

Так, например, билеты из Санкт-Петербурга в Саратов можно купить на 60% дешевле.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В России зафиксировали снижение цен на авиабилеты из Москвы в ряд городов. Специалисты сервиса Tutu.ru провели исследование и выяснили, что стоимость перелётов в некоторые города упала до 70%. Для сравнения были взяты летние цены на авиабилеты по тем же направлениям и в те же дни, которые были в продаже год назад.

Самым большим падением цены отличился Орск. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование, перелёт туда осенью для тех, кто приобрёл билеты летом, обойдётся всего в 3400 рублей. Год назад тот же маршрут обошёлся бы в 10 600 рублей. Также значительно снижение цен было замечено по направлениям в Ижевск, Нальчик и Воронеж. Рейсы туда по сравнению с прошлым годом подешевели более чем в два раза.

На 40–45% дешевле стало долететь до Иркутска, Екатеринбурга, Перми и Уфы. Немногим меньше по процентному соотношению стало снижение цен на рейсы до Новосибирска, Ставрополя, Мурманска, Красноярска, Астрахани и Улан-Удэ.

Цены на керосин выросли. Подорожают ли авиабилеты

В Минтранс поступили жалобы о росте стоимости авиационного керосина. В российских аэропортах цена на топливо выросла от 48 до 62 процентов. Лайф выяснил, с чем связано подорожание топлива и как это отразится на стоимости перелётов.

Ранее Лайф рассказывал, что специалисты по кибербезопасности выявили повышенную активность мошенников в Сети в сфере по продаже авиабилетов. За последние несколько месяцев они обнаружили более ста мошеннических ресурсов, которые имитируют сервисы, торгующие билетами на самолёт и турами.

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