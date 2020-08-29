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МИД Греции отреагировал на угрозы Турции начать войну за территориальные воды

Там напомнили про Устав ООН, которому должны следовать все члены организации.

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Фото © ТАСС / AP / Giannis Papanikos

В Министерстве иностранных дел Греции отреагировали на заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды может закончиться для них вооружённым конфликтом. В МИД напомнили, что подобные высказывания и угрозы противоречат политической культуре.

Беспрецедентное представление Турции о том, что она может угрожать соседним странам применением силы, когда они осуществляют свои законные права, противоречит современной политической культуре и основополагающим положениям международного права, — говорится в сообщении.

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Они продлятся практически до середины сентября.

В Греции призвали соседей к мирному разрешению вопроса, а также напомнили об Уставе ООН, согласно которому страны организации должны воздерживаться от угроз или насильственных действий в отношении других государств.

Напомним, в конце прошлого года турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена прекращать разведку и бурение в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. После этого отношения Турции и Греции обострились до того, что страны были готовы к военному конфликту.

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