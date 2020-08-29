Психолог дала советы по безболезненному возвращению ребёнка в школу

Возвращение в классы для некоторых школьников может оказаться болезненным после длительного дистанционного обучения и последовавших за ним летних каникул, полагает детский психотерапевт Альбина Локтионова. Задача родителей, по её мнению, заключается в том, чтобы смягчить для ребёнка этот "удар".

Она советует для более быстрой адаптации школьников провести для них предварительные встречи. Это позволит детям "настроиться друг на друга, поговорить, повзаимодействовать и почувствовать друг друга". С ребёнком также следует побеседовать родителям и наиболее близким родственникам.

— Важно родителям поговорить, нужно побыть к детям внимательным, спросить, что беспокоит. Выделить время для разговоров. Какие-то дети охотно разговаривают за чаем за столом, другие — где-то прогуливаясь, в движении, третьи откровенничают не с родителями, а с другими родственниками, — заключила психолог в беседе с "Говорит Москва".