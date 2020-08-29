В Подмосковье объявили "жёлтый" уровень опасности из-за грозы, дождя и ветра

В Московской области 29 и 30 августа объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра, сообщает Гидрометцентр России.

— Погода потенциально опасна. Гроза. Период предупреждения до 12:00 30 августа, - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что предупреждение по грозе истекает в полдень 30 августа, "жёлтый" уровень продержится до 15:00 30 августа из-за дождя и до полуночи 31 августа из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с.

Напомним, что "зеленый" уровень опасности действует, когда с погодой все хорошо, "желтый" означает осадки, грозы, возрастание порывов ветра, а также высокие или низкие температуры, а "оранжевый" — шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады и метели. "Оранжевые" явления могут привести к значительному материальному ущербу и человеческим жертвам.