В Киеве предложили переименовать улицу Бандеры в честь учёного

На сайтах Киевского городского совета и Администрации Президента Украины появилась одинаковая петиция за переименование в Киеве проспекта имени лидера украинских националистов Степана Бандеры на имя умершего недавно учёного и многолетнего главы украинской РАН Бориса Патона. Автором инициативы выступил некто Виктор Басистый.

Из 10 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения предложения депутатами, за петицию проголосовали только несколько сотен человек. У документа есть ещё 87 дней, чтобы добрать необходимое для рассмотрения число подписей.

Отметим, что в Киеве уже есть один топоним, связанный с именем украинского учёного в области металлургии и технологии металлов. Над Днепром один из мостов был создан по технологии сварки, предложенной Патоном. Потому сооружение было решено назвать в его честь.

Борис Патон — советский и украинский инженер, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда. Одним из первых исследовал применение сварки и схожих технологий в космосе. Лауреат Сталинской и Ленинской премий. Возглавил Национальную академию наук Украины в 1962 году и с тех пор руководил ею.