Медведева рассказала, как относится к стыдным поступкам из своего прошлого

Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире телеканала НТВ ответила на несколько вопросов, в том числе и на то, стыдится ли она каких-либо поступков в своей жизни. По словам спортсменки, любые поступки из прошлого повлияли на то, кем она стала сейчас.

— Нет такого. Есть моменты неловкие, но я не стыжусь ничего, потому что, если бы, возможно, я не сделала чего-то странного в прошлом, я бы не была такой, какая я сейчас в настоящем, — призналась Медведева в интервью в программе "Центральное телевидение".

Кроме того, фигуристка рассказала, что гордится абсолютно всеми своими победами, боится бабочек и иногда злоупотребляет фастфудом. На вопрос о личной жизни девушка отвечать отказалась, заявив, что "личное — не публичное".