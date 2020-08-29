"Спартак" обошёл "Зенит" и вышел на первое место в чемпионате России

Шестой тур Российской премьер-лиги стартовал с матча "Спартака" и "Арсенала". Счёт открыли гости из Тулы, однако затем москвичи забили дважды и вырвали победу. Отличились нападающий Александр Соболев и защитник Самюэль Жиго.

"Спартак" выиграл со счётом 2:1, набрал очередные три очка и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. У красно-белых 14 очков, у "Зенита" — 12, у "Сочи" — 11. Питерцы завтра сыграют в Москве с "Локомотивом", "Сочи" встретится с "Уралом".