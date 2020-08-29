Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до 17

Жертвами обрушения гостиницы в китайском городе Линьфэнь стали по меньшей мере 17 человек. Как сообщает издание Mirror, во время трагедии в здании проходила вечеринка по случаю дня рождения.
На данный момент живыми из-под завалов извлечены 28 человек, семеро из которых в тяжёлом состоянии. Разбор завалов продолжается, к работам привлечено более 700 человек. Причина обрушения здания пока не установлена.
Услышали хлопок — и стены рухнули. Самые страшные взрывы бытового газа в России за 20 летНа западе Москвы взорвался бытовой газ. Пожар начался в кирпичной пятиэтажке, в квартире на третьем этаже. Два десятка людей эвакуировали, четверо серьёзно пострадали. Бытовой газ часто становится причиной разрушений домов и гибели людей.
Напомним, обрушение гостиницы произошло в 9:40 утра по местному времени (4:40 мск). Первоначально сообщалось о двух погибших.