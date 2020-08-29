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Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до 17

Спасательные работы продолжаются, однако шансов найти выживших всё меньше.

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Фото © Mirror

Жертвами обрушения гостиницы в китайском городе Линьфэнь стали по меньшей мере 17 человек. Как сообщает издание Mirror, во время трагедии в здании проходила вечеринка по случаю дня рождения.

На данный момент живыми из-под завалов извлечены 28 человек, семеро из которых в тяжёлом состоянии. Разбор завалов продолжается, к работам привлечено более 700 человек. Причина обрушения здания пока не установлена.

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Напомним, обрушение гостиницы произошло в 9:40 утра по местному времени (4:40 мск). Первоначально сообщалось о двух погибших.

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