Дорога в обход Балашихи и Ногинска обойдётся в 80 млрд рублей

Строительство автомобильной дороги в обход подмосковных городов Балашиха и Ногинск, по предварительным расчётам, обойдётся в 80 млрд рублей, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
— Стоимость порядка 80 млрд рублей. Это важнейший участок, но идёт в очень тяжёлых условиях, с большой плотностью застройки — это пригород Москвы. Он у нас важнейший, это нулевой участок. Без него Москва — Казань не поедет, — объяснил зампредседателя правительства.
Хуснуллин уточнил, что строительство нового участка трассы будет производиться на государственные средства. В течение ближайших двух месяцев планируется разыграть конкурс на проект.
В Приангарье открыли замену самому опасному участку трассы "Байкал"Для этого строителям пришлось выравнивать грунт почти на десяти километрах пути.
Ранее в Ленинградской области состоялось открытие участка федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией, на котором велись работы по расширению.