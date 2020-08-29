Дорога в обход Балашихи и Ногинска обойдётся в 80 млрд рублей

Строительство автомобильной дороги в обход подмосковных городов Балашиха и Ногинск, по предварительным расчётам, обойдётся в 80 млрд рублей, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Стоимость порядка 80 млрд рублей. Это важнейший участок, но идёт в очень тяжёлых условиях, с большой плотностью застройки — это пригород Москвы. Он у нас важнейший, это нулевой участок. Без него Москва — Казань не поедет, — объяснил зампредседателя правительства.

Хуснуллин уточнил, что строительство нового участка трассы будет производиться на государственные средства. В течение ближайших двух месяцев планируется разыграть конкурс на проект.