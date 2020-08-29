Пилот "Мерседеса" выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Бельгии

В Бельгии завершилась квалификация на Гран-при "Формулы-1", которое состоится завтра. Лучшее время круга показал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, завершив квалификационный заезд за 1 минуту 41,252 секунды. Это означает, что перед основным заездом его болид займёт первое место в стартовой решётке.

На втором месте также оказался пилот "Мерседеса" — финн Валттери Боттас. Его круг завершился на 0,511 секунды позже, чем у напарника. Третью строчку занял Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл", завершив круг на 0,526 секунды позже Хэмилтона. Как сообщает пресс-служба "Формулы-1", россиянин Даниил Квят, который представляет команду "Альфа Таури", завтра займёт 11-ю позицию стартовой сетки, а его напарник Пьер Гасли из Франции — 12-ю.