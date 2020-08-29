Масштабный пожар охватил завод по производству кетчупа и майонеза под Белгородом — видео

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Масштабный пожар произошёл на заводе по производству кетчупа и майонеза в городе Алексеевке Белгородской области. По данным ГУ МЧС России по региону, огнём охвачено не менее 500 квадратных метров.

Возгорание, предположительно, произошло в цехе по производству кетчупа. Сотрудников предприятия из здания эвакуировали. Информации о пострадавших и погибших нет. К ликвидации пожара привлечено более 70 человек и 29 единиц техники.