Трамп заявил о желании видеть женщину президентом США. И назвал первой претенденткой свою дочь

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал выбранного Джо Байденом кандидата на пост вице-президента США Камалу Харрис и заявил, что его дочь Иванка была бы лучшим претендентом на эту должность. В Штатах функция вице-президента заключается в том, что он сменяет главу государства в случае его смерти, отставки или отрешения от поста, по мнению Трампа, на это у Харрис не хватило бы компетентности.

— И это ваш потенциальный президент? Знаете, я тоже хочу видеть первую женщину-президента, но не хочу, чтобы эта женщина вступала в должность таким путём, поскольку она [Харрис] некомпетентна, — заявил американский лидер во время предвыборного митинга в Нью-Гэмпшире.

Глава Белого дома отметил, что многие его сторонники прочат эту должность его дочери Иванке Трамп. Президент США указал на членов своей команды и сказал, что они все говорят: "Мы хотим Иванку!". Трамп признался, что "не может винить их за это".